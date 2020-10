Weer broei bij cacaobedrijf in Waalwijk, brandweer voorkomt erger

Nul toeristen in duikre­sorts van Waalwijks echtpaar, wel 82 medewer­kers

19 oktober Desirée Pullens, opgegroeid in Waalwijk, en Arie Hoogendoorn hebben twee duikresorts op de Filipijnen. Die zijn gesloten, beiden zijn al sinds januari in Nederland. Terugkeren mag, maar dat doen ze nog niet. ‘Wat moeten we er gaan doen? Er zijn geen toeristen.’