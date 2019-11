Wéér een plan voor huizen in Andel

'Laat straf John F. om moord op Linda van der Giesen in Waalwijk staan’

13:46 DEN HAAG - De straf voor John F. uit Zevenbergen voor de moord op zijn ex-vriendin Linda van der Giesen bij een ziekenhuis in Waalwijk moet in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal (AG) aan de Hoge Raad, waar F. tegen het vonnis in cassatie was gegaan.