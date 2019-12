Weer even geduld aub; nieuw uitstel van oordeel over miljoenenplan Langstraat

DE LANGSTRAAT - Mourik-Besix gaat de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) uitvoeren, is de bedoeling. Deze combinatie heeft de aanbestedingsprocedure 'gewonnen'. Overigens is het nog volstrekt onduidelijk wanneer het bedrijf kan beginnen aan de miljoenenklus, omdat eerst de Raad van State zich nog over het grote toekomstplan voor de streek moet buigen.

De plannen worden de komende weken verder afgestemd tussen de provincie Noord-Brabant en Mourik-Besix. Dan zou het project in februari daadwerkelijk kunnen worden gegund, ware het niet dat het wachten is tot de Raad van State z'n oordeel heeft geveld.

Dat laatste zou voor de kerst gebeuren, zo was de laatste planning. Maar inmiddels is de behandeling 'niet eerder dan maart' gepland.

Eind 2020

Als die planning wordt gehaald, hoopt de provincie dat eind volgend jaar de eerste spade de grond in kan. Dat zal echter helemaal afhangen van het oordeel van de Raad van State.

De provincie zette in juni 2018 het licht op groen voor de gebiedsontwikkeling, waaraan jaren van overleg tussen allerlei instanties, inwoners en belanghebbenden vooraf ging. De kosten werden toen geschat op ongeveer 105 miljoen euro. Hoe hoog die in werkelijkheid worden is nog niet bekend.

Verkeer

De GOL-plannen hebben betrekking op wegenstructuur, natuur, recreatie, economie en de leefbaarheid in de dorpen tussen Waalwijk en Den Bosch-West. Belangrijk doel is de leefbaarheid in de kernen te vergroten, onder meer door verkeer zoveel mogelijk buiten die dorpen te houden of op een goede manier rond de dorpen te leiden. Daartoe zijn onder meer randwegen voorzien. Ook voor de bescherming van het gebied tegen hoogwater worden maatregelen getroffen.

Verzet