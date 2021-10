Weer gebakkelei om ‘slib-dump’ in Westelijke Langstraat

Karin wil ondernemen­de vrouwen in Altena boven de radar krijgen: ‘Ze hebben neiging zichzelf tekort te doen’

1 oktober Ondernemende vrouwen in de gemeente Altena en daarbuiten mogen zichzelf meer laten zien. ,,Er is zoveel creativiteit en passie in dit gebied, maar deze vrouwen blijven onder de radar. Wij willen daar verandering in brengen’’, vertelt Karin Loeff.