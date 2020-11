Weer gedoe om beruchte bloembakken in Hank

Botsing vliegtuig met drone boven Veen loopt maar net goed af, ‘Veel dro­ne-vlie­gers kennen de gevaren niet’

8:08 VEEN - Ja, hij blijft er erg nuchter onder, maar het had zomaar een heel stuk slechter kunnen aflopen. Bijvoorbeeld als de drone waarmee hij boven Veen in botsing kwam, zijn sportvliegtuigje een halve meter hoger had geraakt en in de propeller terecht was gekomen. Sebas van Vugt wil drone-vliegers vooral waarschuwen. ,,Ze hebben niet in de gaten wat ze kunnen veroorzaken.”