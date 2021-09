Weer gesteggel over subsidie Tavenu in Waalwijk: ‘Het is niet zo dat de boel weer ontploft is’

Moeite met zaken digitaal regelen? Informatie­punt in bieb Waalwijk biedt hulp

8 september WAALWIJK - Wie moeite heeft om allerlei zaken via computer en internet te regelen, kan terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. Het is woensdagmorgen geopend door burgemeester Sacha Ausems in de vestiging in Waalwijk.