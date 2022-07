Weer lekker dansen bij Plein Fontein: ‘Met wat alcohol erin gaan ze echt wel los’

Geen glaswerk, maar emmers

Bas Verhoeven en zijn maten hebben een tafel geconfisqueerd. Donderdag had de speler van RKDVC voor de laatste keer getraind, over drie weken wordt hij weer op de oefenhoek verwacht. Kan zijn dat zijn conditie een opdonder krijgt, want deze en volgende week zal hij vier keer Plein Fontein bezoeken. ,,Ja, het is nu nog rustig. Maar als dadelijk de muziek harder wordt gezet, we hebben wat meer gedronken, dan gaat het helemaal goedkomen.” De Drunenaar is blij met dit festival. ,,Sinds ’t Hart is gesloten kunnen we nergens meer naartoe.”