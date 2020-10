Wéér lopen de kosten van de jeugdzorg verder op; bijna een miljoen in Waalwijk en Heusden

Ook in Heusden komt de klap van het alsmaar oplopende tekort in de jeugdzorg hard aan. In het voorjaar schatte Heusden nog in dat het dit jaar 1,2 miljoen euro meer aan jeugdzorg kwijt zou zijn dan eerder gedacht. Daar komt nu nog eens 962.000 euro bij, zo wordt gevreesd. ,,Onverwacht", zo stelt wethouder Peter van Steen in een brief aan de gemeenteraad.