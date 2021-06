Weer miljoenen meer nodig voor GOL

Van Gol naar Beter voelt zich gesterkt door rapport: alterna­tief plan helemaal niet duurder

2 juni DEN BOSCH/DRUNEN - Stichting van Gol naar Beter heeft een nieuw wapen in de strijd gegooid in een poging de provincie zover te krijgen de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) aan te passen. Vooral als het gaat om de wegenstructuur in en rond de Baardwijkse Overlaat, het gebied tussen Waalwijk en Drunen.