‘Weer overlast door carbidschieten in centrum Drunen’, buurtpreventie pleit voor strengere regels

DRUNEN - Het is alvast een mooie opwarmer voor de discussie die in Heusden gaat losbarsten over carbidschieten: de brief van leden van het Buurtpreventieteam Drunen. Ze willen een verbod in de bebouwde kom, goede regels én vuurwerkvrije zones in de dorpen.