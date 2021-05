Wéér rijdt vrachtwagen balk eraf bij berucht viaduct in Waalwijk

Zijn ook in Waalwijk ‘piepende’ cv-ketels de boosdoener? ‘Irritant geluid komt vaker voor’

6 mei WAALWIJK/KLOETINGE - Heeft het mysterieuze geluid in Waalwijk mogelijk te maken met een bepaald type cv-ketel? Bij een vergelijkbaar probleem in Kloetinge lijkt dit de boosdoener. De irritante pieptoon in de wijk is daar veroorzaakt door een defect aan de gasinspuiter.