Wéér slaat de wolf toe in de kudde van Jos Verhulst

De schapen van Jos Verhulst (67) zagen er blakend uit toen hij ze in het voorjaar naar de Maasdijk bij Hedikhuizen en in de buurt van Bokhoven bracht. De schapenhouder uit Ammerzoden zag de nabije toekomst met alle vertrouwen tegemoet. Daar is niets meer van over: gistermorgen ontdekte Verhulst dat in Bokhoven nog eens elf schapen het leven hadden gelaten.