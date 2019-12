Weer sloopautobrand in Veen: op deze plekken was het al raak in aanloop naar oud en nieuw

Overzicht + VideoVEEN - Het kat- en muisspel in Veen, dat vandalen jaarlijks in de aanloop naar oud en nieuw met de brandweer spelen, is weer losgebarsten. In het dorp gaan in december traditioneel tientallen (sloop)auto's in vlammen op. Donderdagavond was het weer raak met een sloopauto in de Witboomstraat in Veen.