Weer stapels griendhout in lichterlaaie in Woudrichem en Waardhuizen

Holocaust­mo­nu­ment ‘Levens­licht’ onthuld in Grote Toren in Gorinchem

26 januari Het Holocaustmonument ‘Levenslicht’, dat door gemeenten in het hele land te zien is, werd vandaag onthuld in de Grote Toren van Gorinchem. Burgemeester Reinie Mellisant was aanwezig om stil te staan bij 75 jaar vrijheid.