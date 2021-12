Weer twee autobranden op kruispunt in Veen, opnieuw vuurwerk gegooid

De eerste auto vloog even na 23.00 uur in brand, waarna rond middernacht een tweede voertuig het moest ontgelden. Van beide voertuigen bleef door het vuur weinig over.

Na het blussen en takelen van de auto's, werd door omstanders vuurwerk gegooid. Ook werd de tweede auto opnieuw in brand gestoken met benzine en autobanden. Rond 01.30 uur werd het volgens een omstander rustiger op de kruising.

Jaarlijks terugkerende branden

Het kruispunt tussen de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen is een plek waar jaarlijks, in aanloop naar oudjaar, sloopauto’s in brand worden gestoken. Meerdere inwoners zijn daar klaar mee.

In andere delen van de regio moest de brandweer woensdagavond eveneens meerdere keren uitrukken. Onder andere in Poederoijen en Nederhemert werden branden gesticht. Zo ging in Poederoijen een caravan vol autobanden in vlammen op.

Volledig scherm Op de Witboomstraat in Veen zijn opnieuw twee voertuigen in brand gestoken. De voertuigen werden door de brandweer met schuim geblust. © Foto Persbureau Midden Brabant / Erik Haverhals

