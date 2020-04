Wéér vracht gft afgekeurd, Heusden gaat scherper controleren

Corona-afdeling ziekenhuis Waalwijk niet langer nodig

22 april WAALWIJK - De corona-afdeling in het ziekenhuis in Waalwijk wordt afgebouwd. Volgens zorgorganisatie Schakelring die drie weken geleden de afdeling opende om ziekenhuizen in de regio te ondersteunen, is de afdeling niet langer nodig.