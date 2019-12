Weersomstandigheden hebben grote invloed op Winter Wonder Woudrichem

De huurders zijn niet op komen dagen of zijn al vertrokken. En dat valt niet bij iedereen in goede aarde. ,,Het moet niet kunnen", zegt Karin de Bakker wijzend naar de kramen naast haar waar ze aan het inpakken zijn. ,,Dat het koud en nat is, maakt ons niet uit. Maar dit mag niet gebeuren." Verderop warmt Carolijn Wolthuis zich even in de auto. Haar man neemt de honneurs waar bij de kraam met vogeltaarten. ,,We zijn hier voor het eerst en daar hebben we geen spijt van. Het is leuk hier en we hebben ook best goed verkocht. Het publiek valt wat tegen."