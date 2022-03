Weg met dat monopolie van corporaties op sociale huurwoningen. ‘Geef particulieren een kans’

VLIJMEN/DRUNEN - De woningnood is hoog. Waarom krijgt een particulier in Drunen dan niet de kans twaalf sociale huurappartementen te bouwen en te exploiteren? De Heusdense politiek wil dat een einde komt aan het ‘alleenrecht’ van woningbouwcorporaties.

Nu maken particuliere initiatieven geen kans. Heusden Transparant, die de kwestie onlangs aankaartte, vindt dat onbegrijpelijk. Raadslid Jan Kleian zette het onderwerp op de agenda naar aanleiding van een kwestie in Drunen.

Jenne Harder is daar eigenaar van pand Grotestraat 250, het voormalige kantoor van Helioform. Harder, die meer woningen verhuurt, wil in het pand twaalf appartementen maken, van zo'n vijftig tot zestig vierkante meter. ,,Bedoeld voor sociale verhuur", aldus Harder in een toelichting. Van een ‘sociale huurwoning’ is sprake als de huur onder de 764,47 euro ligt (bij nieuwe verhuur in 2022), mede afhankelijk van iemands inkomen.

Gelijk verkopen of eerst verbouwen

Voor uitvoering van de plannen van Harder is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarom legde hij zijn plan voor aan de gemeente. Heusden, dat een flink tekort heeft aan sociale huurwoningen, verwees Harder echter door naar woonstichting Woonveste. Dit omdat nu alleen Woonveste (of een andere corporatie) sociale huurwoningen zou mogen toewijzen. Concreet had Harder daardoor twee mogelijkheden: zijn pand direct aan Woonveste verkopen; of eerst zelf de appartementen maken en daarna doorverkopen aan Woonveste.

Gat te groot

Harder en Woonveste gingen om tafel, maar kwamen er niet uit. Volgens Harder omdat hij bijna een miljoen euro voor het pand vroeg, terwijl Woonveste niet verder wilde gaan dan zes ton. Eric Roodnat, manager Vastgoed bij Woonveste, stelt dat het verschil flink groter was, vooral wat betreft de vraagprijs van Harder. ,,Het waren overigens prima gesprekken. Wij zijn serieus aan het rekenen geweest, met een aannemer erbij. Het gat was echter zo groot dat we in goed overleg hebben besloten niet verder te praten.”

Volledig scherm Jenne Harder. © Roel van der Aa Harder blijft bij het verschil van vier ton. ,,Woonveste vroeg mij wel of ik de appartementen kant-en-klaar wilde opleveren en dan zou ik twee ton per appartement krijgen. Maar daar begin ik niet aan, dan moet ik al het werk doen.”

Hoe dan ook, het initiatief van Harder leek daarmee vastgelopen. Jan Kleian vindt de gang van zaken moeilijk verteerbaar, gezien de situatie op de woningmarkt. Bovendien staat nergens in de Woonvisie van Heusden dat Woonveste een monopolie heeft op het realiseren en exploiteren van goedkope huurwoningen. Kleian riep dan ook op een einde te maken aan het alleenrecht van woningstichtingen en voortaan ook particuliere initiatieven een kans te geven.

Angst voor stijging huur

Volledig scherm Jan Kleian (Heusden Transparant) © Paul Engelkes/gemeente Heusden Kleian kreeg de andere politieke partijen uiteindelijk mee, hoewel sommigen wel aarzelden. Enkelen vroegen zich af of Heusden niet te veel overhoop gaat halen, ook richting Woonveste. En of bijvoorbeeld het toezicht wel goed is geregeld, zoals dat bij corporaties wel het geval is. Alle partijen hamerden op het belang van heldere en juridisch houdbare afspraken over maximale huur, om te voorkomen dat de sociale huur na verloop van tijd stijgt naar commerciële huurbedragen. Ook daar zijn immers in den lande voorbeelden van. Overigens is niet iedereen bang voor zo'n stijging; de appartementen zijn niet al te groot en er zijn allerlei wettelijke regels over de hoogte van huren, die eventueel via de rechter afgedwongen kunnen worden.

Wethouder Mart van der Poel liet tijdens de raadsvergadering weten dat de deur voor overleg met Harder nog altijd open staat. ,,Maar dat wilde hij niet.” Ook daags na de vergadering ziet Van der Poel nog steeds mogelijkheden om er gezamenlijk uit te komen. ,,Misschien kan van verschillende kanten wat water bij de wijn worden gedaan.” Ook Roodnat wil best nog eens praten, laat hij desgevraagd weten.

Quote Nog een gesprek kan, maar dan wel snel en dan moeten er wel spijkers met koppen worden geslagen Jenne Harder

Harder is sceptisch. ,,We zijn nu een jaar verder. Twee keer hebben we een gesprek gehad bij de gemeente, de laatste keer was een herhaling van zetten. Aan de andere kant, als ze er nu anders in staan en Woonveste heeft ergens geld gevonden, wie ben ik dan om niet te willen praten. Maar dan moet het wel snel en dan moeten we wel spijkers met koppen slaan.”

Komt er geen opening, dan overweegt Harder de zaak in handen te geven van zijn advocaat en ook de provincie in te schakelen. ,,Natuurlijk is de gemeente niet verplicht om mee te werken aan mijn verzoek, maar ze moet wel steekhoudende argumenten geven. En dat is niet gebeurd.”

Wie in Heusden een sociale huurwoning wil bemachtigen via Woonveste moet soms wel acht jaar wachten.