Weg naar A59 bij Drunen dicht na ongeluk waarbij auto van de weg glijdt

Biogas van waterzuive­ring voor Waalwijkse gasnet

17:28 WAALWIJK Waterschap Brabantse Delta gaat biogas van de rioolwaterzuivering aan de Gansoyensesteeg in Waalwijk leveren aan het aangrenzende Wabico (Waalwijkse Biomassa Combinatie). Wabico zet het biogas om in groen gas voor het plaatselijke gasnet. Het biogas van de zuivering is goed voor de gasbehoefte van 110 huishoudens.