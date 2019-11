Weg verzakt: riolering Groenstraat en Putstraat toe aan opknapbeurt

,,Het eindresultaat is een kunststofbuis in de bestaande riolering die de functie van het oude riool overneemt", aldus de gemeente Waalwijk. Het repareren van het riool is een dure klus; ruim 1,2 miljoen euro.

Elf jaar geleden

Elf jaar geleden werd het riool in de Groenstraat en de Putstraat ook al eens aangepakt. ,,Destijds is het riool in de rijbaan vervangen. Ook is er in die tijd een riool voor hemelwater gelegd. Nu gaat het om het hoofdriool, daar hoefde in 2008 nog niks aan te gebeuren.”