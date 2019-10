Weiland Winterdijk is hotspot bodemverontreiniging: pak’s, pcb’s, olie, asbest en zware metalen

Theater­stuk ‘Willem van Oranje’ in kerk Heusden gaat niet door

8 oktober HEUSDEN - Het theaterspektakel over Willem van Oranje dat vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober plaats zou hebben in de Sint-Catharinakerk in Heusden, gaat niet door. De voorstellingen zijn verplaatst naar Breda en Uden. Dit vanwege de tegenvallende kaartverkoop.