Weinig aanvragen voor TONK-vangnet in Waalwijk, Heusden en Loon op Zand

Dat is niet veel, vindt ook Baanbrekers dat de regeling voor Waalwijk, Heusden en Loon op Zand uitvoert. ,,Maar het is niet uniek voor deze regio. In het hele land wordt er bescheiden beroep gedaan op de TONK.”

Waarom er weinig animo is voor de TONK, weet Baanbrekers niet. Volgens de sociale dienst is er wel aandacht voor de regeling gevraagd. ,,Er is op meerdere manieren gecommuniceerd. Precies zoals we dat ook bij andere regelingen doen.”

Januari tot en met juni

De TONK-uitkering kan, met terugwerkende kracht, aangevraagd worden voor de maanden januari tot en met juni dit jaar. De TONK is bedoeld voor iedereen die door de coronamaatregelen moeite heeft zijn woonlasten te betalen. Dit kunnen ondernemers zijn, maar ook werknemers die hun baan hebben verloren en geen recht meer hebben op een uitkering.

De regeling is ook bedoeld voor mensen die al een uitkering ontvangen als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld TOZO, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen. De bijdrage is in De Langstraat maximaal 400 euro per maand.

Van de achttien aanvragen heeft Baanbrekers er drie afgewezen. Een aanvraag is toegekend. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.