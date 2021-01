Weinig over van graafmachine: werkvoertuig brandt volledig uit in Sprang-Capelle

Zwemmer Maarten van der Weijden kiest ook politiek wat meer het spotlicht

30 december WASPIK - De intelligente lockdown was opgeheven, toch zette Maarten van der Weijden zijn geplande Elfstedenzwemtocht deze zomer niet door. ,,Het voelde niet gepast, want de ziekenhuizen lagen nog vol met coronapatiënten," zegt Maarten van der Weijden. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wil het raadslid uit Waspik zich wat meer politiek profileren.