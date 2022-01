Weinig tot geen ongelukken, maar Waalwijk blijft voor fietsverbod op Markt: 'Het is veiliger’

De Markt en een deel van de Stationsstraat zijn sinds een halfjaar verboden gebied voor fietsers. Zij mogen daar alleen buiten openingstijden van winkels- en horeca rijden. Het Waalwijkse college buigt zich opnieuw over het fietsverbod, omdat een meerderheid van de gemeenteraad er moeite mee heeft. Want past zo’n maatregel wel bij de ambities om meer mensen op de fiets naar het centrum te krijgen?

Het gaat niet heel vaak mis

De ChristenUnie is benieuwd hoeveel ongelukken er met fietsers zijn gebeurd in de jaren voor de invoering van het fietsverbod. Uit verkeersgegevens blijkt dat mee te vallen. Er is tussen 2016 en 2022 zelfs geen enkel ongeval met fietsers geregistreerd in het Promenadegebied, inclusief de Markt. Niet elke valpartij of botsing zal bij de politie of wegbeheerder gemeld worden, maar het lijkt niet heel vaak mis te gaan.