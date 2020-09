Wekelijkse koopzondag in Altena nog een brug te ver

In een brief aan de gemeenteraad pleitten ze onlangs voor een koopzondag. Volgens de ondernemers ondervinden ze steeds meer concurrentie van online-winkels, die op zondag boodschappen afleveren in de dorpen van Altena. ,,We kunnen daardoor niet mee in de nieuwe wereld, waardoor er uiteindelijk nog meer leegstand zal komen. Bovendien leven we allang niet meer op een eiland waar we niet meer vanaf kunnen en anderen er niet op kunnen.’’