Wekenlang is er reikhalzend naar uitgekeken en in een paar seconden is de Vuelta voorbijgeschoten

LANGSTRAAT UNDERGROUND 3600 meter kabels voor bijna 200 vierkante meter pret: de verborgen controleka­mer van de fontein op het Raadhuis­plein

WAALWIJK - Sinds april is het Raadhuisplein in Waalwijk een fontein met bedriegertjes rijker. Waterpret is daardoor gegarandeerd, te danken aan een enorme ‘zeecontainer’ onder de grond.

15 augustus