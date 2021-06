Wekenlang muziekfestijn in binnentuin De Voorste Venne: ‘Sinds Klein’ is klaar voor Plein Fontein

Aan enthousiasme geen gebrek bij het Drunense duo Niek Ottema (23) en Tom Verharen (25). Het tweetal kan niet wachten tot het donderdag 1 juli is. Dan is de aftrap van Plein Fontein, een evenement waarmee ze deze zomer naam willen maken.

Programma

De eerste avond nog zonder artiesten, maar vervolgens gaan drie weken lang dj's, bands en artiesten op vrijdag en zaterdag voor het nodige vertier zorgen. Steeds vanaf het einde van de middag tot 23.00 uur. ,,Als het goed gaat lopen, willen we de hele zomer door. Heel juli, augustus en september, dat zou het allermooiste zijn.”

Het programma hebben ze al grotendeels rond. Namen noemen ze liever nog niet, maar ze beloven een gevarieerd aanbod. Niet alleen acts, namen en genres die de jeugd aanspreken, ook andere doelgroepen moeten aan hun trekken komen. Vanavond (dinsdag, red.) komen ze met de namen én start de kaartverkoop. 1 juli is de entree gratis en is iedereen vanaf 18.00 uur welkom. Aanmelden daarvoor kan via de online kaartverkoop, verder geldt ‘vol is vol’. Meer informatie via social media (@pleinfontein).

Van Doorweekt naar Sinds Klein

Hoe ze aan de bands en artiesten komen? Uiteraard werken ze samen met De Voorste Venne. Maar Verharen en Ottema hebben zelf inmiddels ook de nodige contacten in ‘het wereldje’. Het duo treedt immers regelmatig op in verschillende steden; Verharen vooral als dj, Ottema vooral als mc (microfonist). Eind 2019 was er de uitverkochte feestavond in Hart van Drunen. Onlangs nog het ‘binnenterrasfeest’ Zittend Piecken bij Wijnand van Delft.

Toen was het duo nog bekend als ‘Doorweekt’, maar de Drunense vrienden willen nieuwe stappen zetten, verder professionaliseren. Dus is het tijd voor een nieuwe naam: Sinds Klein. ,,Omdat we elkaar al ‘sinds klein’ kennen.”

Quote Veel mensen, zeker van onze leeftijd, kennen De Voorste Venne niet van dichtbij, laat staan de fontein. Maar het is echt een prachtige, unieke plek Tom Verharen en Niek Ottema, organisatoren Plein Fontein

Ze zijn in elk geval blij met de kans die ze nu krijgen bij De Voorste Venne. Blij ook met de steun van de gemeente Heusden. ,,De gemeente benaderde ons een jaar geleden, omdat er voor de jeugd best weinig wordt georganiseerd. Ze vroegen of wij in dat opzicht iets konden betekenen.” Dat kwam goed uit, want het tweetal ‘kan niet langer stilzitten’. En zo werd Plein Fontein geboren.

De naam verwijst uiteraard naar de fontein in de binnentuin van De Voorste Venne. ,,Veel mensen, zeker van onze leeftijd, kennen De Voorste Venne niet van dichtbij, laat staan de fontein. Maar het is echt een prachtige, unieke plek.” De voorbereidingen zijn grotendeels al getroffen. In de hoek van de tuin komt een podium, dat heel de zomer blijft staan. Het publiek komt op stoelen, achter tafels. Met inachtneming van de coronarichtlijnen.

Geen overlast

Bewust is gekozen voor einde middag als begintijd en 23.00 uur als eindtijd. ,,We willen geen overlast voor de buurt. Wat dat betreft is het fijn dat de binnentuin helemaal ommuurd is.” Ze zien zich niet als concurrent voor de horeca in het centrum van Drunen. ,,Daar gaat het vooral om het borrelen, bij Plein Fontein meer om de muziek.”

Verharen werkt nu als projectmanager in de consumenten elektronica. Ottema is social media marketeer en singer-songwriter. Wat als Plein Fontein een succes wordt en de formule van Sinds Klein verder aanslaat? ,,Dan volgend jaar weer. En in december een foute party in de grote zaal. Het allerliefst zouden we hier ons beroep van maken.”