Wel een vrijmarkt in Drunen, maar niet gereguleerd

Dat houdt onder meer in dat de Grotestraat en de Hugo de Grootstraat niet worden afgezet. Ook betekent het dat alles wat niet verkocht is niet meer kan worden ingeleverd, dus mee naar huis moet worden genomen.

Het organiseren van Koningsdag ligt officieel in handen Kernmanagement Drunen. Maurice van der Steen van Cartouche en Hanny van Hoorn van Direct Effect voerden het uit. “Ongeveer een maand geleden vroeg Kernmanagement Drunen hoe de stand van zaken was”, zegt Van der Steen. “We hadden niks gedaan, want waren niet gevraagd. En de termijn om vergunningen aan te vragen was veel te kort, dus hebben we gepast.”

Het is een kwalijke zaak, we moeten ons schamen. De kinderen zijn de dupe

Van der Steen baalt: “Het is een kwalijke zaak, we moeten ons schamen. De kinderen zijn de dupe. En dat mag het Kernmanagement zich aanrekenen.” We hebben inderdaad te laat gepolst, zegt voorzitter Herman van Herwijnen. “Kwestie van miscommunicatie. Maurice en Hanny organiseren het al zo lang, we dachten dat ze al waren begonnen. We hebben dus een steek laten vallen. Dat is vervelend.”