Wel in de ogen kijken, niet opspelden, bij lintjesregen in Heusden

Een lintje opspelden, burgemeester Willemijn van Hees heeft er nogal wat ervaring mee. Voor Gerrie van Delft is dat een stuk lastiger, bovendien heeft de Vlijmense last van reuma. Kijkt iedereen in de Voorste Venne ook nog eens toe, dan kan het gebeuren dat het lintje op de grond valt.

De tweede poging heeft meer succes bij haar man Frans. Wat hij op 24 april, de vrijdag voordat koning Willem-Alexander zijn verjaardag vierde, al van de burgermoeder kreeg te horen - hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau - prijkt eindelijk op de revers van zijn jasje.

Over vallen gesproken: de 66-jarige Van Delft viel bijna steil achterover dat hij deze koninklijke onderscheiding kreeg. ,,Ik had er eentje voor Theo Nelissen aangevraagd, die ken ik van de voedselbank. Wat bleek: zijn vrouw vond dat ik er ook eentje had verdiend."

Verrassen

Het was de bedoeling om Theo eerst bij de voedselbank te verrassen om daarna Frans versteld te laten staan. Dat ging dus niet door: corona. "Dat is heel jammer", vindt Van Delft, die onder meer veel heeft betekend voor de plaatselijke schut. ,,Maar dat er op deze manier aandacht voor is, is mooi. Uniek zelfs, al hoop ik niet dat het ooit nog wordt herhaald.”

Quote Ik had het graag zelf gedaan, maar dit heeft ook wel iets. Eigenlijk doen ze het niet alleen Willemijn van Hees, Burgemeester

Voor alle acht die een lintje hebben ontvangen - vijf mannen en drie vrouwen - heeft Van Hees mooie woorden. Het uitreiken van het lintje laat ze over aan de naaste familie. "Ik had het graag zelf gedaan", zegt ze, "want het is fijn om ze te bedanken met een paar zoenen, of bij te staan met een kneepje in de arm als ze het even moeilijk hebben."

Niet alleen

Tegelijkertijd: "Mijn voorganger in de gemeente Geertruidenberg had Parkinson, kon dus geen lintjes opspelden. Dus deed de familie dat. En dat heeft wel iets. Dat iemand zich met hart en ziel inzet voor de samenleving kan dikwijls alleen als de partner er achter staat. Eigenlijk doen ze het niet alleen."

In ieder geval: "Het is fijn dat ik weer onder de mensen mag zijn, ze in de ogen kan kijken. Het stemt me tevreden dat we de lintjesregen op deze manier kunnen afronden."

Na afloop gaan alle lintjesdragers naar de binnentuin. Bij de fontein wordt een groepsfoto gemaakt, iedereen keurig netjes op afstand. Willemijn van Hees helemaal aan de zijkant. Een subtiele boodschap: niet zij staat vandaag centraal, maar deze acht die het cement van de samenleving in de gemeente Heusden vormen.