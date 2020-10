Wel of geen mondkapje op in de supermarkt? ‘Ben ik met dat ding aan het hannesen, vergeet ik de 1,5 meter’

Meldplicht voor kleine vuurtonnen en vuurkorven tijdens jaarwisse­ling in Altena

30 september Het stoken van een vuurtje in een ton of een vuurkorf op de openbare weg tijdens de jaarwisseling kan in Altena alleen nog als het eerst gemeld is bij de gemeente. Het gaat om tonnen tot 200 liter. Wie een groter vuur wil maken, moet een ontheffing aanvragen.