Wel of geen ouders? Waalwijkse voetballertjes boeit het niet echt

Zeven van de acht handen vliegen de lucht in als Moniek van Eijk vraagt wie het doel wil verdedigen. Dat zijn er wel heel veel, zeker als je in aanmerking neemt dat de rol van doelverdediger niet veel wordt geambieerd - en zeker niet bij jong grut. Maar wat wellicht meetelt: PSV, zo heet het team onder acht jaar van WSC, heeft alle drie de voorgaande wedstrijden in deze onderlinge competitie verloren. Een andere keeper, het kan helpen. Bovendien: je bent er nagenoeg van verzekerd dat je aan de bak moet.

Murat is uitverkoren om deze zaterdagmiddag tegen Club Brugge, het team van Baardwijk, het heiligdom te verdedigen. Dus hijst Moniek hem in een paars shirt, daarna zijn handen schoeien. Dat is een gedoe: de vingers vinden niet de juiste gaatjes, of zoeken elkaar te veel op. "Normaal doe ik dit ook niet, zorgen de ouders daar voor", zegt Van Eijk, die vandaag samen met Pascal Kosters het team begeleidt.

Moniek helpt keeper Omar langs een lege zijlijn met het aantrekken van zijn shirt.

Support?

Die ouders zijn er niet bij voor de support. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen zijn vaders, moeders, opa's en oma's sowieso niet welkom; van de gasten mogen alleen de begeleiding en eventueel 'auto-ouders' de wedstrijd bijwonen. Maar die support was helemaal niet nodig: WSC en Baardwijk zijn overburen van elkaar, vandaar. Van Eijk: "Het zou raar zijn om nu met meer ouders te komen. Ze hebben er ook niet om gevraagd."

Een halfuur eerder. De kinderen verzamelen zich bij Baardwijk onder het afdak bij de kantine: het regent stevig. Franklin van Tuijl geeft zijn zoon Morris een knuffel, daarna moet hij vertrekken. "Het is gek dat ik er niet bij mag zijn, mar wel heel begrijpelijk. Morris heeft het wel een beetje nodig, zeker na de eerste helft. Dan gaat-ie dromen, vandaar." Franklin zal de wedstrijd via de app volgen. "Kijken met hoeveel ze nu weer achterstaan." Alsof hij het heeft voorvoeld: PSV verliest met 8-0 van FC Brugge. Bij de volgende wedstrijd zal er weer stevig worden gesolliciteerd naar de functie van doelman. Die overwinning moet meer dan een pleister op een wond zijn van een spelertje van Club Brugge: hij plengde tranen toen papa afscheid nam.

Minder ouders, daar is wel op geanticipeerd. Van Eijk: "We hebben gevraagd om de kinderen al aangekleed en wel af te leveren. En dat hebben ze gedaan. Douchen doen ze niet. Als ik app dat de wedstrijd is afgelopen, worden de kinderen bij Baardwijk of bij ons opgehaald."

Ouders snappen het

Bij voetbalvereniging Nieuwkuijk oefenen de jongste spelertjes bij de voetbalschool. Wedstrijden spelen is nog niet aan de orde. "Ouders snappen goed dat ze er niet bij mogen zijn", zegt trainster Eline Kok. "Ze hebben het al meer meegemaakt. In juni, toen we weer opstartten. Toen werden ze bij de poort opgehaald." Geen papa's en mama's rondom het veld, het heeft volgens Eline een voordeel. "Als een voetballertje huilt, gaat-ie naar zijn ouders toe. Heel logisch. Nu komen ze naar ons toe. Je krijgt daardoor een betere band met de kinderen."

Even verderop kijkt bestuurslid Rik de Langen vanonder een paraplu naar de verrichtingen van Onder acht tegen Trinitas Oisterwijk. Op het halve veld ernaast speelt Kuijk Onder elf tegen dezelfde kleur shirtjes. Geen ouders. "Kinderen boeit het niet, die willen lekker voetballen. Bij senioren ligt het anders.

Bij Nieuwkuijk is omkleden mogelijk. En douchen - met enige restricties. "Ook voor senioren is dat mogelijk. Maar dat is bij lang niet alle verenigingen zo. Ga je met dit rot weer in de bagger voetballen, onder de bagger weer naar huis. Ik heb al van lagere elftallen gehoord om een 3-0 nederlaag op te schrijven. Ze blijven dus liever thuis."