Wel wat gesputter over hoge kosten, maar niemand is tegen verhuizing bieb naar De Voorste Venne

Waalwijker Ben de Jongste overleden: áltijd bezig met zijn vrijwilli­gers­werk

WAALWIJK - Waalwijker Ben de Jongste is afgelopen zondag overleden. De Jongste was vrijwilliger in hart en nieren. Ondanks dat hij zelf van alles mankeerde, was hij áltijd bezig voor een ander en voor zijn stad.

22 februari