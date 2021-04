Welkom in het weidevogelwalhalla van Meeuwis; heeft-ie zelf gemaakt!

VVD wil meer openheid in Waalwijk: ‘Gebrek aan vertrouwen is zorgwek­kend’

30 maart WAALWIJK - Het vertrouwen in de lokale politiek en de overheid laat bij veel inwoners te wensen over. ,,Dat is een zorgwekkende ontwikkeling", vindt de VVD in Waalwijk. De coalitiepartij ziet een belangrijke rol voor het Waalwijkse gemeentebestuur. Volgens de VVD moeten inwoners veel uitvoeriger en sneller geïnformeerd worden.