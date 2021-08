Wens overleden kunstenares vervuld; Heusden krijgt B&B in haar voormalig woonhuis

De panden zijn na het overlijden van de kunstenares in 2018 in handen gekomen van de Amsterdamse stichting. Het was de wens van Kimmel dat het pand een culturele bestemming zou krijgen. ,,We zijn erg blij met deze schenking. Het is het eerste pand in Heusden dat we in ons bezit hebben. Onze inzet is nu om het te splitsen in woonhuis en B&B”, zegt een woordvoerder.