Werelderfgoed, hoe blij zijn de forten daarmee?

Fort Giessen, Fort Altena, Woudrichem, de hele waterlinie is plots werelderfgoed. Tijd om meer toeristen te trekken? Of toch niet allemaal rozengeur en maneschijn. Een rondje langs de forten.

Fort Giessen, ooit een vooruitgeschoven post om de vijandelijke artillerie op afstand te houden, ademt rust uit. Bezoekers druppelen binnen om een kijkje te nemen. John Kollen ziet ze graag komen. Hij is een van de vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor het opknappen van het fort, dat net als de forten Altena en Bakkerskil, eigendom is van Brabants Landschap. En wat is hij blij met de UNESCO status. ,,Na 25 jaar werken is het de kroon op het werk.” Hij had de aanwijzing wel verwacht. ,,Twee jaar geleden was hier een commissie die erover moest adviseren. Ze waren toen al enthousiast over hoe het er hier uitzag.”

Stadsmuur

Arjan en Marjan Reijnders staan te schuilen onder een afdak bij de imposante stadsmuur van de vesting Woudrichem. Het Huijbergens echtpaar heeft een fietstocht gemaakt in de omgeving van Woudrichem en Loevestein. Ze hebben meegekregen dat een deel van het gebied aangewezen is als UNESCO werelderfgoed. Terecht vinden ze. ,,Het is een mooi gebied. Dat het op deze manier behouden blijft is mooi. We moeten een heleboel dingen koesteren. Teveel is al afgebroken.”

Of de vesting Woudrichem meer bezoekers zal krijgen, de tijd zal het leren. Peter Baks van het Stadsgidsengilde Woudrichem verwacht in elk geval van wel. Van de vele publiciteit die de aanwijzing heeft gekregen en nog krijgt, zullen ook reisorganisaties gebruik gaan maken denkt hij. Er is volgens hem veel aanbod waarbij hij ook wijst op de vestingdriehoek waar naast Woudrichem ook Slot Loevestein en Gorinchem deel van uitmaken. Met zijn gilde heeft Baks plannen genoeg. ,,We moeten er echt wat mee doen.” Hij is al met een plan bezig. Een boottocht met een vroegere vissersboot om de linie vanaf het water te laten beleven. En de gidsen worden wegwijs gemaakt over de linie en wat Woudrichem daarin betekent.

Voor Peter van Hekken van boekhandel Tante Bethje kwam de aanwijzing toch nog onverwacht. ,,Ik verwachtte eerst nog een lijst met aandachtspunten. Mooi dat het besluit nu toch in één keer genomen is. Ik hoor uitsluitend positieve reacties. Het betekent extra aandacht voor de vesting en de inrichting van de directe omgeving. Ik hoop dat Altena zich realiseert wat voor moois het in handen heeft.”

,,Natuurlijk gaan wij ermee aan de gang. Komende winter nemen we er de tijd voor”, vertelt Marco van Beek. Met Hanny Breedveld runt hij een bed and breakfast in Fort Bakkerskil in Werkendam. ,,Voor hier is het fantastisch. Het is een leuke meerwaarde. Ik verwacht er weer meer buitenlandse gasten door. Het verbaast me dat er al zovelen op de hoogte zijn van de aanwijzing. Onze gasten praten erover en ik hoor het van fietsers die langskomen. Ze herkennen het fort als onderdeel van de linie.”

Uitdragen

,,Supertrots”, reageert een enthousiaste Daphne van Hekken van VVV Biesbosch Linie op de vraag wat zij van de aanwijzing vindt. ,,Het was een fantastisch moment toen ik het hoorde. Het eerste werelderfgoed in Brabant. Het wordt een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. In overleg met de gemeente gaan we bekijken hoe we het aan gaan pakken. We gaan het sowieso uitdragen in ons informatiemateriaal. Het UNESCO logo moet straks op alle onderdelen van de linie in het gebied komen te staan. En weet je, het is een enorme beloning voor alle vrijwilligers en ondernemers die zich voor de instandhouding hebben ingezet en nog inzetten. Kortom, het is de kers op de taart.”