Werelderfgoed worden? Schrap die flat, waarschuwen internationale experts

De titel hangt niet alleen af van de plannen in Woudrichem. Infrastructuur en gebouwen in Utrecht en Noord-Holland, zowel bestaand als gepland, gooien mogelijk ook roet in het eten. Wat Woudrichem betreft: Schrap op zijn minst de geplande hoogbouw, waarschuwen de internationale adviseurs die UNESCO bijstaan in het besluit of de Nieuwe Hollandse Waterlinie werelderfgoed mag worden.