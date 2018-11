Werk van kunstenares uit Drunen valt in de smaak bij Justin Bieber

Haar Mickey Mouse is getooid met een enorme uitgezaagde gouden kroon. ,,Mickey is de koning onder de cartoons, vandaar”, vindt de kunstenares. ,,Maar ik heb er mijn eigen twist aan gegeven. Hij steekt zijn tong uit, ik heb allerlei kleuren gebruikt. Het gezicht van de muis heb ik vermengd met Pjipje, mijn eigen figuurtje dat in al mijn werk terugkomt. Ik houd er wel van om een beetje te choqueren.” Van Delft is dik tevreden over haar Mickey Mouse. ,,Die muis is uitermate geschikt voor pop art. En pop art is helemaal mijn ding.”