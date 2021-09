Werk van overleden Marjolein van der Krabben te zien in museum Waalwijk

Liefde voor het landschap

Van der Krabben (1957) voltooide in 1985 haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Daarna rondde ze een studie kunstgeschiedenis af en volgde ze verschillende andere opleidingen. Ze maakte veel fietstochten en lange wandelingen in de natuur. De liefde voor het landschap en de omgeving waarin zij is opgegroeid komt terug in haar werken.