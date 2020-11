Werkendammer (46) aangehouden na vondst vuurwerk en harddrugs in woning

Arbeidsmi­gran­ten in Hotel Friends: een schande, of is dat sterk overdreven? Discussie laait op

10:46 WAALWIJK - Het is helemaal niet zo droevig gesteld met de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige hotel Friends in Waalwijk. SP en FNV hebben een veel te negatief beeld geschetst. Dat is de stellige overtuiging van het Waalwijks college. SP en FNV zijn ‘verbijsterd’ over deze reactie van B. en W.