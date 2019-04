Werkendammer mishandeld tijdens uitgaansnacht in Oosterhout

Een 55-jarige Werkendammer is afgelopen weekeinde mishandeld in het uitgaanscentrum in Oosterhout. Hij liep daarbij een hoofdwond en pijnlijke ribben op. De politie is nu op zoek naar getuigen van het incident.

Een medewerker van het cameratoezicht in het uitgaansgebied meldde in de nacht van zaterdag op zondag bij de politie dat er op de Klappeijstraat in Oosterhout een vechtpartij had plaatsgevonden. Agenten troffen de Werkendammer vervolgens gewond aan.

Het slachtoffer had een snee op zijn achterhoofd en klaagde over pijn aan zijn ribben. ‘Hij was onder invloed van alcohol en kon niet vertellen wat er was gebeurd’, laat de politie weten. De Werkendammer is door de agenten naar een huisartsenpost gebracht.

Kopstoot