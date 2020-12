Werkendamse leverancier biedt gratis keuken en cameracrew aan om horeca te ondersteune

WERKENDAM - Het Werkendamse bedrijf Bresc, leverancier van culinaire producten, stelt in deze moeilijke tijden zijn keuken en videoapparatuur beschikbaar voor horeca. Chefs kunnen in de keuken een video op laten nemen om hun maaltijdboxen voor bijvoorbeeld de komende feestdagen te promoten. Een belangeloos initiatief om horecaondernemers te ondersteunen. ,,Het slaat zeker aan!’’

De mogelijkheid om de keuken te gebruiken en video’s te laten maken is er voor iedereen, ongeacht of het horecabedrijf een klant van Bresc is of niet. Bresc levert haar koelverse producten voor een groot deel aan de horeca en daarmee vormt die sector een belangrijke inkomstenbron. Nu de horecaondernemers met de langdurige sluiting het zwaar te verduren hebben, wil Bresc helpen.

Voor de filmpjes is een platform gelanceerd: Ik Kook Thuis. Ondernemers kunnen zich via een formulier op die site aanmelden, waarna Bresc contact opneemt met de chef om hem of haar uit te nodigen in de professionele keuken in Werkendam. De chefs worden door een cameracrew van Bresc gefilmd tijdens hun maaltijdbereidingen. Zo wordt helder hoe een gerecht bereidt wordt voor mensen thuis.

Quote We hebben inmiddels al tien blije horecaon­der­ne­mers mogen ontvangen Eveline Horsmans, Bresc B.V.

Na montage wordt het filmpje op de website gepubliceerd. De mogelijkheid voor een video is er dus voor elke horecagelegenheid. Werken met de producten van Bresc is voor de chefs zeker geen verplichting. ,,En het initiatief is niet alleen voor de feestdagen of de corona-periode’’, voegt Bresc woordvoerster Eveline Horsmans toe.

Volgens Horsmans slaat het nieuwe concept goed aan. ,,We hebben inmiddels al tien blije horecaondernemers mogen ontvangen, die we voornamelijk bij de verkoop van kerst-foodboxen hebben geholpen.’’ Er staan ook in 2021 al nieuwe opnames op de planning en de woordvoerster wil benadrukken dat iedereen van harte welkom is. ,,Meld je aan! We ontvangen je graag.’’