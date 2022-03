Werkendamse Pauline van den Tol geeft Toontje Sprenger Pluim terug: ‘Ik had die prijs direct moeten weigeren’

De ‘prijs’, die sinds 2009 jaarlijks wordt uitgereikt rond Internationale Vrouwendag (8 maart) verwijst naar Toontje Sprenger. Zij was in 1939 het eerste vrouwelijke raadslid in het Land van Heusden en Altena, in de gemeente Sleeuwijk en De Werken c.a. Samen met een zus en broer runde ze café Sprenger bij het voetveer van Sleeuwijk naar Gorinchem. Met de Pluim wordt aandacht gevraagd voor meer vrouwen in de politiek en in besturen.