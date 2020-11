Werkendamse poldermolen wordt voor 3,5 ton gerestaureerd

Misstanden bij Friends? Minister gaat niet zelf in Waalwijk kijken

23 november WAALWIJK - Hoe slecht is het nu werkelijk gesteld met de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige Hotel Friends in Waalwijk? Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) lijkt zich niet in die discussie te willen mengen. Ook geeft hij voorlopig geen gehoor aan de oproep van de SP om zelf een kijkje te komen nemen.