Werkende hennepkwekerij gevonden in Waalwijk

De ontdekking werd gedaan tijdens een controle waarbij samengewerkt werd door de gemeente, de politie en Enexis. Deze laatste van de betrokken partijen had een afwijkend stroompatroon in de straat waargenomen. Reden genoeg om eens een kijkje te gaan nemen.



In een woning aan de Mgr. Bekkersstraat werd ontdekt dat die opvallende patroon afkomstig was van stroomdiefstal. Iemand tapte stroom af bij een andere woning. Deze ontdekking leidde uiteindelijk weer tot de vondst van de hennepkwekerij.



Op foto's van de politie is te zien dat een ruimte volstaat met tientallen planten. De politie laat niet weten om hoeveel hennepplanten het precies gaat. Voorlopig is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de hennepteelt. De politie onderzoekt de zaak nog verder.