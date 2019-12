Wet Blue-route in Waalwijk herinnert aan rijke historie: ook ondernemers sluiten zich aan

Het Wet Blue-project is een initiatief van Rabobank Langstraat en de gemeente Waalwijk en wordt uitgevoerd door Centrummanagement Waalwijk. Het is bedoeld om het centrum nog aantrekkelijker te maken. De route is geïnspireerd op de rijke historie van de schoen- en lederindustrie in Waalwijk. Wet Blue is de kleur die instaat bij het looien van leer.

De route, waarvoor ook nog een speciale app gemaakt wordt, bestond tot donderdagavond uit de Hooisteeg met zijn karakteristieke arbeidershuisjes, de Rabobank, het gemeentekantoor en delen van het oude stadhuis op het Raadhuisplein.

Quote Wij mogen niet ontbreken in de Wet Blue-rou­te. Schoenen en leer zitten in het DNA van Waalwijk Dennis van Dun, Slagerij Van Roessel

Van Roessel en Kandinsky zijn de eerste ondernemers die zich hebben aangesloten. Dennis van Dun van slagerij Van Roessel is buitengewoon tevreden over het resultaat. Op zijn pand is de geschiedenis van zijn bedrijf te zien: van looierij naar meester-slager.

,,Wij mogen met onze geschiedenis die teruggaat tot 1845 zeker niet onbreken in de Wet Blue-route. Schoenen en leer zitten in het DNA van Waalwijk. Het is goed om daar op deze manier ook iets mee te doen. Dat is goed voor Waalwijk”, aldus Dennis van Dun.

Michel de Bruin van Kandinsky kan het daarmee alleen maar eens zijn. ,,Een mooi initiatief. Het authentieke van de wereld van schoenen en leer zie je terug in Wet Blue.”

Kandinsky was ooit een hotel waar veel schoen- en leerhandelaren logeerden. De bedoeling is de route beetje bij beetje uit te breiden met kenmerkende gebouwen en objecten tot een mix van licht, verhalen en ervaringen.