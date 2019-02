Wethouder Altena blij met komst Vuelta: ‘Een geweldige verrassing’

Motie in Loon op Zand tegen overlast door huisves­ting arbeidsmi­gran­ten

21 februari KAATSHEUVEL - De VVD in Loon op Zand vindt dat er snel een einde moet komen aan de overlast die de huisvesting van arbeidsmigranten veroorzaakt. En dat niet alleen op Droomgaard of andere vakantieparken, maar in toenemende mate ook in woonwijken in de gemeente.