Wethouder wil in gesprek met bewoners Hank over inzamelen groen

ALTENA/HANK - Wethouder Roland van Vugt (CDA) wil met de bewoners van Hank in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden van groeninzameling als het milieustation in Hank wordt gesloten. Eventueel met gebruikmaking van de locatie van het huidige station.

Van Vugt geeft hiermee gehoor aan een brede oproep vanuit de politiek in Altena. De politiek besprak dinsdagavond over de toekomst van de milieustations in de gemeente. Het college vindt dat volstaan kan worden met twee volwaardige stations, in Giessen en Werkendam. Voorgesteld wordt het station in Hank te sluiten.

Verzet

Daar is de afgelopen periode veel over te doen geweest. Bewoners van Hank en Dussen verzetten zich daartegen, zoals onder meer bleek uit een door 1500 personen ondertekende petitie. Hoewel het collegevoorstel meer omvat dan het milieustation in Hank, lag daar in de opiniërende vergadering toch de focus op.

Alle partijen waren het erover eens dat het onderwerp dat serieus naar de kwestie gekeken moet worden, onder meer door mogelijke alternatieven onder de loep te nemen. De bewoners zijn te weinig bij betrokken geweest bij de discussie, was de teneur.

‘Praten zonder voorwaarden’

Volledig scherm Wethouder Roland van Vugt. © CDA Brabant ,,Praat met de bewoners om te kijken wat mogelijk is. Bied ruimte voor ideeën van de bewoners", gaf René Hoegee (AL) de wethouder mee. ,,En stel sluiten uit tot het resultaat van de gesprekken bekend is. De wethouder moet zonder voorwaarden vooraf gaan praten." De ervaringen die hiermee opgedaan worden, kunnen volgens hem als voorbeeld dienen in andere discussies.

Van Vugt maakte duidelijk open te staan voor initiatieven uit de samenleving. ,,Ik wil zeker kijken wat mogelijk is.” Overigens is het besluit om het aantal volledige milieustations in de gemeente te beperken tot twee, volgens hem heel goed te verdedigen. En in die opvatting stond hij niet alleen.

Om de dienstverlening op de beide stations nog meer te verbeteren wordt ruim 383.000 euro uitgetrokken. Op 15 december rond de raad de besluitvorming over de milieustations af.