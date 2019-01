Wethouders en bestuursakkoord Altena gepresenteerd

ALTENA - Het team wethouders dat vanaf dinsdag Altena gaat besturen is compleet. Althans, bijna compleet. De kandidaat van AltenaLokaal trok zich op het laatste moment om persoonlijke redenen terug. De verrassendste wethouder is Hans Tanis van de SGP. De enige bestuurder van buiten de gemeente. Hij is nu nog wethouder van Sliedrecht.

Tanis krijgt in het college gezelschap van bekende namen uit politiek Altena. Matthijs van Oosten en Roland van Vugt voor het CDA, en Paula Jorritsma voor Progressief Altena. Ze werden donderdagmiddag gepresenteerd gelijktijdig met het bestuursakkoord waaraan de afgelopen weken onder leiding van Brigitte van Haaften is gewerkt. En dat is, zei ze, in een goede sfeer verlopen. "Er zijn veel ambities, maar men moet realistisch blijven. Iedereen moet geven en nemen." Ze benadrukte dat alle vier partijen, die de fulltimewethouders leveren, vertrouwen in elkaar hebben.

Dat het zo is werd duidelijk uit de reacties van de fractievoorzitters. Woorden als vertrouwen, samen bouwen en trots, waren vaak te horen. "Het is een mooie mix waardoor het kan steunen op een breed draagvlak", verwoorde Gerard Paans (CDA) het gevoelen. Tevredenheid ook over wat van de partijprogramma's in het bestuursakkoord terecht is gekomen. Een akkoord op hoofdlijnen met een sterke duurzaamheidsparagraaf waarin volgens Christina Alderliesten (PA) iedereen mee kan doen.

Dat de SGP niet met een kandidaat-wethouder uit Altena is gekomen, ligt volgens fractievoorzitter Theo Meijboom niet aan het ontbreken van kwaliteit, maar aan de beschikbaarheid. Met hulp van de landelijke bestuurdersvereniging is men bij Tanis terecht gekomen. "Een man met grote bestuurlijke ervaring." Die beseft dat naar hem als bestuurder van buiten extra gekeken zal worden. "Ik realiseer me dat de lat hoog ligt. Uit gesprekken die ik heb gehad is gebleken dat hier een mooie toekomst voor me ligt." Hij is niet van plan te verhuizen, zeker niet op korte termijn.

Philip den Haan (AL) verwacht op zeer korte termijn, met een nieuwe kandidaat te komen. De naam van de beoogd kandidaat noemde hij niet en hij had ook geen behoefte in te gaan op het terugtrekken, gisteren, van zijn kandidaat.

Burgemeester Marcel Frânzel is blij dat de wethouders er zijn. Het home alone is voorbij. "Ik kijk ernaar uit. Het akkoord ziet er goed uit. Het dichtbij de vastgestelde Toekomstvisie waaraan de bewoners hebben meegewerkt."