Wethouders Langstraat en Altena steunen brandbrief jongeren: 'Het is hoog tijd voor actie’

Facebook blokkeert restaurant ’t Spoor na zwemfilm­pje. ‘Dit kost klanten, we zijn in een slechte film terechtge­ko­men’

29 januari SPRANG-CAPELLE - Het filmpje van een zwempartij is heel onschuldig. Facebook vond kennelijk van niet, gooide het account van Christel van Kuik van het sociale platform. En dat van het restaurant, ’t Spoor. ,,Dat is een ramp voor ons, we hebben zo’n 3500 volgers. Waarom we er vanaf zijn gegooid? Daarop krijg je geen antwoord.”