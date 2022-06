Wethouders ‘van buiten’ in Altena zijn niet van plan te verhuizen

ALTENA - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Altena kan aan de slag. De raad heeft de door de coalitiepartijen CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena voorgedragen kandidaten benoemd. De komende vier jaar kunnen ze gaan werken om het bestuursakkoord ‘Samen leven, wonen en werken in een vitaal Altena’ uit te voeren.

De benoeming van de wethouders Roland van Vugt (CDA), Wendy van Ooijen-van Breugel (CDA), Shah Sheikkariem (AL), Hans Tanis (SGP) en Anneloes van Hunnik (PA) leverde geen problemen op. Wel was Henno Timmermans van de Vrije Volkspartij Altena kritisch op de benoeming van Tanis en Van Hunnik, die van buiten de gemeente komen. Om te weten wat er in de haarvaten van de samenleving speelt, moet je volgens hem in de gemeente wonen.

Op zijn vraag of ze daartoe bereid zijn kreeg hij van beiden klip en klaar als antwoord dat ze dat niet van plan zijn. Beiden zien daarin ook geen belemmering. ,,Je hebt het gevoel dat je als wethouder van buiten een stapje extra moet zetten”, zei Tanis, voormalig wethouder van buiten Peter van der Ven citerend. Beide wethouders hebben voor een jaar ontheffing gekregen om niet in Altena te wonen. Timmermans gaf aan na dat jaar te bezien of de termijn verlengd kan worden.

‘Er staat veel niet in’

De discussie over het bestuursakkoord beperkte zich tot de oppositiepartijen, of zoals Arno Bouman (CDA) ze liever noemde, de niet-coalitie partijen. Hoewel ze kritische kanttekeningen plaatsen en ook wel wat in het stuk missen, gaven ChristenUnie en VVD aan zich constructief op te zullen stellen. ,,Dat deden we al, en dat blijven we ook doen”, reageerde Pim Bouman (VVD). ,,Het akkoord betekent voor ons feitelijk niets nieuws. Er staat een hoop niet in, zoals de aanpak van de drugsbestrijding.” Hij miste ook een financiële onderbouwing.

Anne Duizer (CU) vond het jammer dat zijn fractie niet serieus in de gelegenheid is gesteld deel te nemen aan de coalitie. Hij gaf een aantal kanttekeningen bij het akkoord, dat hij op hoofdlijnen steunt, mee. ,,Op het gebied van duurzaamheid mogen er wel wat extra scheppen bovenop. En zorg ervoor dat ambtenaren zichtbaar zijn in de samenleving.”

Nieuwe raadsleden

Wim Verbaarschot (VVA) vroeg zich af of wel goede keuzes zijn gemaakt. Hij miste ook een maximaal immigratiepercentage. Dienstbaarheid moet, naar hij zei, niet alleen met de mond worden beleden, maar ook in de praktijk. Hij waarschuwde ook voor deelname van de gemeente aan te veel regionale verbanden.

Door de benoeming van de wethouders kwamen er drie plaatsen in de raad vrij. Ze worden opgevuld door Jade Buchholtz en René Roovers, beiden CDA, en René Hoegee (AL). Alle drie zaten al eerder in de raad.